Академик Зеленый: из-за вспышек на Солнце растет количество вызовов скорой помощи

Солнечная активность влияет не только на изменение погоды, но и на самочувствие людей. Из-за вспышек на Солнце растет количество вызовов скорой помощи. Об этом KP.RU рассказал академик, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

«Мы внимательно следим за этими прогнозами, и многолетний опыт подсказывает, что вспышки на Солнце дают нам ощутимый рост обращений — на 15, 20, а иногда на 25%», — процитировал Зеленый главного врача Московской скорой помощи.

Медики стараются не отпускать сотрудников в отпуска, поскольку нагрузка на бригады возрастает. Ученые пока не могут точно объяснить этот феномен. Скептики считают, что на человека постоянно воздействуют магнитные поля, например, от электромоторов транспорта или бытовой техники. Однако солнечная активность охватывает всю планету, и многие люди могут ощущать ее влияние по-разному.