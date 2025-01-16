Академик Тутельян напомнил о важности респираторов при уборке мазута

Отравление парами мазута может обернуться серьезными последствиями для здоровья. В зоне риска находятся волонтеры, которые убирают загрязненный песок на побережье Анапы. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист отметил, что, прежде всего, при работе с мазутом важно соблюдать меры безопасности. Среди них — использование масок и респираторов, а также соблюдение специальной диеты, в которой увеличены нормы белковых и молочных продуктов.
При подозрении на отравление необходимо обратиться к врачу для обследования и проведения детоксикации, предупредил Тутельян.
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