Академик Тутельян напомнил о важности респираторов при уборке мазута

Отравление парами мазута может обернуться серьезными последствиями для здоровья. В зоне риска находятся волонтеры, которые убирают загрязненный песок на побережье Анапы. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что, прежде всего, при работе с мазутом важно соблюдать меры безопасности. Среди них — использование масок и респираторов, а также соблюдение специальной диеты, в которой увеличены нормы белковых и молочных продуктов.

При подозрении на отравление необходимо обратиться к врачу для обследования и проведения детоксикации, предупредил Тутельян.