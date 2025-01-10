Академик РАН Зверев: метапневмовирус опасен для пожилых и детей младше года

Возбудитель метапневмовируса не является новым, он всегда присутствует среди других вирусов, которые вызывают ОРВИ. Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Парламентской газетой» .

Специалист отметил, что среди всех ОРВИ этот вирус занимает от 0,1 до 1%, однако он всегда был и никуда не денется. На данный момент существуют только средства для симптоматического лечения этого вируса, передает kp.ru.

Заболевание может быть опасно для детей младше одного года, так как у них вирус может протекать с пневмонией. Также тяжело переносят инфекцию пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, добавил Зверев.