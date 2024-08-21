Академик РАН Тутельян: эталоном здорового питания считается так называемая средиземноморская диета

Академик РАН Виктор Тутельян в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал о правилах питания, которые помогут сохранить здоровье на многие годы.

По словам медика, эталоном здорового питания считается так называемая средиземноморская диета, включающая овощи, фрукты, крупы, рыбу и морепродукты. Основной задачей, вне зависимости от того, живут люди на севере или на юге, считается получение с пищей необходимого количества энергии.

«И второе — получить все необходимые пищевые вещества и биологически активные соединения, их порядка двухсот», — сказал академик.

Эксперт призвал включить в рацион полиненасыщенные жирные кислоты и определенные виды масел.