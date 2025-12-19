Академик РАН Ревишвили заявил, что практически каждый человек на планете имеет те или иные формы аритмии

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили заявил, что практически каждый человек на планете имеет те или иные формы аритмии. Об этом написали «Известия» .

Он отметил, что хотя такие нарушения ритма сердца зачастую не угрожают жизни, каждый третий пациент с аритмией все же попадает в кардиологический стационар для диагностики.

Ревишвили добавил, что из 560 тысяч операций на сердце, которые проводятся в России ежегодно, 67% составляют чрескожные коронарные вмешательства, 21% — интервенционная аритмология, а 13% — кардиохирургия.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале предупредил о рисках, связанных с приемом кроверазжижающих препаратов, и призвал Министерство здравоохранения России запретить их использование без строгих показаний.