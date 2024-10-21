Академик РАН Онищенко: устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу жизни 40 млн человек

Падение эффективности антибиотиков может привести к потере лекарств от бактериальных заболеваний. Для спасения жизни порядка 40 миллионов человек необходимо разрабатывать альтернативные препараты, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.
Он также призвал регламентировать оборот антибиотиков. Раньше такие лекарства отпускали только по рецепту, однако сейчас это правило отменили. С появлением безрецептурных препаратов некоторые пациенты принимают их при любом недомогании, снижая устойчивость организма к антибиотикам, отметил врач.
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