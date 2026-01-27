Академик РАН Онищенко призвал не выходить на улицу голодным, чтобы не замерзнуть в метель

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью Life.ru поделился советами, как подготовиться к выходу на улицу в период метели и не заболеть. Специалист пояснил, что сильный ветер разрушает теплую воздушную подушку между слоями одежды и приносит влажность, из-за чего холод ощущается сильнее.

Академик отметил, что в безветренную погоду человеку легче сохранять тепло. Для эффективной защиты от холода Онищенко рекомендовал придерживаться принципа «личного термостата»: носить многослойную, непродуваемую одежду, отдавая предпочтение современным мембранным курткам.

Перед выходом на улицу не нужна специальная зарядка, но необходим легкий энергетический завтрак (нельзя выходить голодным или после употребления жирной пищи) и стакан теплой воды для адаптации организма.

«Голова в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле» — вот главное правило, по словам эксперта. Обувь должна быть теплой и непромокаемой, заключил врач.