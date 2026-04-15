Академик РАН Онищенко предупредил об опасности распространения оспы обезьян

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выразил обеспокоенность по поводу участившихся случаев оспы обезьян. В эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул серьезность ситуации.

Онищенко отметил, что пострадавшие выздоровеют, но они представляют собой уязвимую группу риска, открывая вирусу путь в человеческую популяцию. Он напомнил, что после ликвидации натуральной оспы в 1980 году все человечество стало абсолютно незащищенным перед подобными вирусами.

«Когда в 1980 году была ликвидирована натуральная оспа, медицинская общественность сразу обеспокоилась тем, что что-то, кто-то должен занять эту огромную, биологическую нишу, которая осталась после ликвидации», — сказал Онищенко.

С января 2022 года по июнь 2024 года было официально зарегистрировано 99 176 случаев заболевания. Онищенко предполагает, что реальное число может быть в десять раз больше. Он предупредил, что вирус оспы обезьян может стать более заразным и опасным для человека.