Академик РАН Онищенко предупредил о рисках купания в загрязненном мазутом море

Купание в Черном море на пляжах Анапы, где в декабре 2024 года произошел разлив мазута, может спровоцировать пневмонию. Об этом заявил News.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Специалист отметил, что плавание в загрязненной воде по вреду сопоставимо с вдыханием паров бензина на заправке. При этом отравление парами мазута не является смертельно опасным для человека. Онищенко подчеркнул, что у людей, которые купаются в загрязненном море, могут возникнуть опасные заболевания.

«Конечно, это неприятно, но сказать, что это смерть прямого следствия, вряд ли [можно]», — сказал академик РАН.

Онищенко также дал советы дачникам, которые проводят много времени на огороде. По его словам, работы на грядке лучше всего проводить рано утром или вечером, когда солнце менее активное. Он также порекомендовал отказаться от физических нагрузок в самый пик солнцепека.