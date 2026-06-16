Академик РАН Онищенко напомнил об опасности нарушения питьевого режима летом

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обратил внимание на важность соблюдения питьевого режима в летнее время. В жаркую погоду стоит отдавать предпочтение не газированным напиткам, а обычной воде, сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, норма потребления воды — 40–50 миллилитров на килограмм веса.

«Мы всегда говорим, человеку надо как минимум два литра воды выпивать, но сейчас есть норма более точная», — отметил специалист.

Также Онищенко подчеркнул, что нарушение питьевого режима может привести к тромбообразованию и его тяжелым последствиям, таким как ишемические инсульты и даже смерть.