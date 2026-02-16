Академик РАН Логунов предупредил о повышенном риске эпидемий

В России были зарегистрированы случаи оспы обезьян и лихорадки Чикунгунья, а из-за границы приходят сообщения о заражении птичьим гриппом. Вирусы словно активизировались, и человечество снова столкнулось с угрозой распространения заболеваний. Об этом KP.RU сообщил ведущий российский ученый, академик РАН Денис Логунов.

Он заявил: «Мы действительно вступили в эпоху повышенного риска эпидемий. Численность человечества очень велика, люди расселились по всей планете. И очень быстро перемещаются».

Академик подчеркнул, что из-за природных очагов заболеваний, инфицированных животных и насекомых-переносчиков единичные случаи инфицирования могут быстро перерасти во вспышки. Возникновение нового суперпатогена и пандемии «болезни Х» предсказать сложно.

Логунов также отметил, что наибольшие шансы на пандемию имеют вирусы из-за их способности быстро размножаться и распространяться. В истории известны эпидемии бактериальных заболеваний, таких как чума и холера, но вирусные инфекции чаще приводят к пандемиям.