Академик РАН Караулов: спровоцировать аллергию могут факторы окружающей среды | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 14:02 Академик РАН Караулов: спровоцировать аллергию могут факторы окружающей среды

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К появлению аллергии приводит сложное взаимодействие внутренних и внешних стимулов. Так, поллиноз могут спровоцировать факторы окружающей среды, сообщил доктор медицинских наук, академик РАН Александр Караулов в беседе с RT.

По его словам, к ним относятся образ жизни, инфекции, воздействие самих аллергенов. Также предрасположенность к аллергии может наследоваться. Гены, связанные с повышением риска ее проявления, уже были найдены и описаны.

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Нас сегодняшний день единственным способом справиться с аллергией будет метод АСИТ — вакцинация пациента специально подготовленным экстрактом аллергена, отметил Караулов.