Академик РАН Янушевич отметил, что изначальный цвет зубов во многом зависит от наследственности

Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич выделил основные причины потускнения зубной эмали. По его словам, изначальный цвет зубов во многом зависит от наследственности, написало РИА «Новости» .

Стоматолог пояснил, что налет на зубах может образовываться из-за употребления продуктов, содержащих клейковину. Кроме того, налет возникает из-за остатков пищи, которые не были удалены своевременно, сообщила «Свободная пресса».

Также Олег Янушевич подчеркнул, что на цвет зубов негативно влияют курение и употребление кофе.