Академик РАН Янушевич отметил, что изначальный цвет зубов во многом зависит от наследственности

Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич выделил основные причины потускнения зубной эмали. По его словам, изначальный цвет зубов во многом зависит от наследственности, написало РИА «Новости».
Стоматолог пояснил, что налет на зубах может образовываться из-за употребления продуктов, содержащих клейковину. Кроме того, налет возникает из-за остатков пищи, которые не были удалены своевременно, сообщила «Свободная пресса».
Также Олег Янушевич подчеркнул, что на цвет зубов негативно влияют курение и употребление кофе.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте