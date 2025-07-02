Академик РАН Драпкина посоветовала заменять соль лимонным соком и пряностями

Избыток соли в рационе способствует развитию гипертонии, инфарктов и инсультов. Скрытая соль содержится во многих продуктах. Главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина поделилась с KP.RU советами, как сократить потребление соли.

Драпкина рекомендовала использовать для заправки блюд лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок вместо соли или для уменьшения ее количества. По ее словам, со временем вкусовые рецепторы привыкнут к менее соленой пище.

Эксперт уточнила, что большая часть потребляемой соли поступает не из той, что добавляется во время приготовления, а из готовых продуктов, например, колбас, чипсов, консервированных овощей и соусов.

«Только 20% соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения», — отметила специалист.

Чтобы снизить потребление соли, стоит изучать этикетки и выбирать продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия». Кроме того, приготовление еды дома позволяет контролировать количество добавляемой соли, заключила доктор.