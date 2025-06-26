Академик РАН Драпкина посоветовала есть по 400 грамм овощей и фруктов ежедневно

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина перечислила пять простых правил, которые могут снизить общую смертность на 39%. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Специалист посоветовала отказаться от курения и алкоголя, сократить потребление соли, ежедневно есть 400 грамм овощей и фруктов. Еще одна эффективная мера — регулярные прогулки со скоростью шесть километров в час.

«Это простые правила, но они работают», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание на необходимость здорового сна и отсутствия стрессов. Сложно представить какое-либо лекарство или процедуру, которая дает такой же результат, как совокупность перечисленных факторов, заявила Драпкина.