Академик РАН Драпкина отметила, что всего два часа активности в неделю снижают риск ранней смерти

Международная группа ученых выяснила, что регулярные занятия спортом после 50 лет способны снизить риск преждевременной смерти. Исследования проводились на группе из 150 тысяч человек в течение 30 лет. Эксперты фиксировали частоту и интенсивность таких физических нагрузок, как плавание, быстрая ходьба и езда на велосипеде. Об этом рассказала «Доктору Питеру» академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

Анализ данных показал, что всего два часа физической активности в неделю способны снизить риск смерти по любым причинам на 13%. Занятия спортом также помогают предотвратить возрастные изменения в организме и снизить вероятность развития сердечно-сосудистых и неврологических нарушений на 29%, пишет «Пенза-пресс».

Драпкина рассказала, что умеренные физические нагрузки доступны большинству людей независимо от возраста и могут быть легко включены в повседневную жизнь.

Важно помнить, что перед началом занятий спортом необходимо оценить текущее состояние сердечно-сосудистой системы и проконсультироваться с врачом.