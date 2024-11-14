Академик РАН Бокерия: ходьба с опущенными плечами и головой может обернуться болью в спине

Президент Лиги здоровья нации и академик РАН Лео Бокерия назвал частые ошибки во время ходьбы. Некоторые из них могут обернуться различными недугами, отметил эксперт в беседе с KP.RU .

По его словам, неправильными считаются прогулки со сгорбленной спиной, опущенными плечами и головой. Такое положение частей тела приводит к болям в спине, шее, голове и плечах.

Специалист напомнил о важности качественной обуви. Из-за плоской подошвы с плохой амортизацией и высоких каблуков появляются неприятные ощущения в стопах, голени, коленях. Кроме того, есть риск повредить суставы.

Бокерия также рекомендовал научиться правильному дыханию при ходьбе. В противном случае существует вероятность столкнуться с нехваткой кислорода и головными болями.