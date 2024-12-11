В текущем году в России зарегистрировано около 50 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, в 2016 году их было порядка 90 тысяч. Однако снижение показателя — еще не повод расслабляться, считает руководитель отдела по профилактике СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik .

Специалист отметил, что зараженные ВИЧ люди не излечиваются, а просто добавляются к уже имеющимся больным.

«Это значит, что потребности в лекарственных препаратах продолжают расти. В связи с этим, конечно, профилактика остается актуальным вопросом», — сказал академик.

Покровский добавил, что сейчас основная масса инфицированных — люди гетеросексуальной ориентации, тогда как ранее преимущество по заражению ВИЧ держалось за наркоманами и гомосексуалистами.