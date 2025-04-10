Академик Онищенко посоветовал не паниковать из-за адаптации грибков к лекарствам

Академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал выводы Всемирной организации здравоохранения о противогрибковых препаратах. Медик посоветовал не паниковать из-за адаптации грибков к лекарствам — проблема существовала всегда. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, сейчас в аптеках есть мази для стабилизации грибкового статуса и лечения ногтевых поражений, но вывести микозы трудно, так как многие препараты действительно теряют эффективность.

Говоря о ситуации в России, Онищенко подчеркнул наличие служб и лабораторий, занимающихся изучением микроорганизмов. В заключение он обратил внимание на вопрос личной ответственности. Как пояснил академик, важно придерживаться правил гигиены, регулярно проводить водные процедуры и избегать использования чужих предметов ухода, таких как мочалки, ведь риск заразиться грибковыми инфекциями через такие вещи довольно высок.