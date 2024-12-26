Академик Онищенко назвал кишечную палочку в оливье общим индикатором загрязнения

Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал для Life ситуацию с обнаружением кишечной палочки в готовых салатах оливье, продаваемых в магазинах в России.
Он пояснил, что кишечная палочка служит общим показателем загрязнения, и ее допустимое количество присутствует даже в питьевой воде, хотя оно строго регулируется нормами.
Онищенко уточнил, что большинство штаммов кишечной палочки полезны для организма и играют важную роль в поддержании здоровья. Однако, если в продуктах питания обнаруживаются патогены, такие как сальмонелла, стрептококки или стафилококки, ситуация становится гораздо серьезнее.
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