Академик Онищенко назвал кишечную палочку в оливье общим индикатором загрязнения

Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал для Life ситуацию с обнаружением кишечной палочки в готовых салатах оливье, продаваемых в магазинах в России.

Он пояснил, что кишечная палочка служит общим показателем загрязнения, и ее допустимое количество присутствует даже в питьевой воде, хотя оно строго регулируется нормами.

Онищенко уточнил, что большинство штаммов кишечной палочки полезны для организма и играют важную роль в поддержании здоровья. Однако, если в продуктах питания обнаруживаются патогены, такие как сальмонелла, стрептококки или стафилококки, ситуация становится гораздо серьезнее.