Академик Москалев посоветовал тренировать мозг шахматами и судоку

Мозг требует постоянных тренировок, чтобы поддерживать ясность ума и продлить жизнь. Об этом заявил KP.RU Алексей Москалев, российский ученый, директор Института биологии старения в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского и член-корреспондент РАН, который также ведет Телеграм-канал «Путь долгожителя».

Он рекомендовал использовать онлайн-платформы, где доступны различные увлекательные «электронные тренажеры» для ума. Чаще всего это игры-головоломки, направленные на развитие различных функций мозга, таких как внимание и пространственное мышление. К методам брейн-фитнеса также относятся более традиционные занятия, например, шахматы, го (игра, аналогичная шахматам, но с 180 камнями двух цветов на поле из 361 клетки) и судоку.

Кроме того, для улучшения работы мозга важно уделять внимание цифровому детоксу, то есть временно отказываться от использования смартфонов, компьютеров и планшетов. Это поможет снизить уровень стресса и предоставить время для планирования и аналитического размышления.

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