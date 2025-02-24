Академик Куцев положительно оценил программу неонатального скрининга

Программа расширенного неонатального скрининга, запущенная в России в 2023 году, продемонстрировала свою результативность. Такой вывод озвучил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев в разговоре с «Известиями» .

Благодаря этому проекту, по словам академика, пациенты выявляют на ранних стадиях заболевания, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Он также отметил, что данная программа охватывает все регионы страны и реализуется силами десяти лабораторий.

Важнейшим аспектом успеха программы Куцев назвал тесное взаимодействие всех участников процесса: врачей первичной медицинской помощи, родильных домов, медико-генетических консультаций и самого МГНЦ.