Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова продолжает оставаться лидером мирового уровня среди специализированных учреждений рентгенорадиологического профиля и инновационных разработок. Основанный вскоре после революции, сегодня центр гордится современными методами лечения рака, неврологических болезней и патологий внутренних органов. Об этом рассказал научный руководитель центра Дмитрий Гранов в интервью газете «Петербургский дневник» .

Как отметил доктор, центр славится уникальными технологиями диагностики и уникальной методикой изготовления радиофармпрепаратов. Именно здесь впервые использовали современные системы томографического сканирования и начали применять «Гамма-нож» для лечения больных раком мозга.

Один из ключевых успехов последнего десятилетия — развитие высококлассных служб трансплантологии, эндокринологии и гепатологии. Благодаря международной практике обмена опытом специалисты центра добились значительных результатов в лечении тяжелых форм вирусных гепатитов, редких генетических болезней печени и паранеопластических синдромов, подчеркнул Гранов.

При поддержке ведущих мировых ученых российские врачи успешно осваивают технологии позитронно-эмиссионной томографии и используют собственные радиоизотопы для повышения точности ранней диагностики сложных состояний организма.

Ежегодно из разных регионов России и зарубежья сюда приезжают тысячи пациентов, которые получили шанс на выздоровление благодаря новым разработкам российских медиков, заключил Гранов.