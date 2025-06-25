Академик Драпкина предупредила, что ожирение отнимает восемь лет жизни

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ и академик Оксана Драпкина в интервью KP.RU рассказала о защитных механизмах организма, называемых внутренними резервами, которые обеспечивают стойкость к стрессам, болезням и внешним нагрузкам. Однако запасы не бесконечны.

Среди незаметных, но разрушительных факторов, негативно влияющих на здоровье, эксперт выделила хронический стресс. Он уменьшает продолжительность жизни на 10–15 лет, ослабляя сердце и иммунную систему. Курение сокращает жизнь на 7–10 лет, отравляя легкие и повышая риск онкологических заболеваний. Специалист также обратила внимание на влияние ожирения, которое отнимает пять-восемь лет, создавая дополнительную нагрузку на организм.

Драпкина посоветовала двигаться хотя бы 150 минут в неделю, питаться сбалансированно, включая овощи и фрукты, и бросить курить.