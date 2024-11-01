Aif.ru: мужчинам с простатитом стоит воздержаться от алкоголя

Простатит — это мужское заболевание, которое вызвано воспаление воспалением простаты, однако современные методы медицины позволяют его полностью вылечить при правильном подходе со стороны пациента. Об этом сообщил aif.ru .

В частности, мужчинам стоит пересмотреть свое отношение к алкоголю. Потому что при определенных формах заболевания спиртное требуется просто серьезно ограничить, а при других — оно строго противопоказано.

Также лечение могут осложнить беспорядочные половые связи мужчины и подхваченное венерическое заболевание. Оно может спровоцировать еще большее воспаление и откатить все результаты стараний врачей на первоначальный уровень.