Aif.ru: мужчинам с простатитом стоит воздержаться от алкоголя

Простатит — это мужское заболевание, которое вызвано воспаление воспалением простаты, однако современные методы медицины позволяют его полностью вылечить при правильном подходе со стороны пациента. Об этом сообщил aif.ru.
В частности, мужчинам стоит пересмотреть свое отношение к алкоголю. Потому что при определенных формах заболевания спиртное требуется просто серьезно ограничить, а при других — оно строго противопоказано.
Также лечение могут осложнить беспорядочные половые связи мужчины и подхваченное венерическое заболевание. Оно может спровоцировать еще большее воспаление и откатить все результаты стараний врачей на первоначальный уровень.
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