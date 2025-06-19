Агроном Воробьев не увидел опасности для урожая в изменении погоды в столичном регионе

В столичном регионе созревание урожая несколько затянется из-за июньских погодных условий, однако потери урожая не предвидятся. Такую информацию предоставил специалист в области агрономии и биологии Михаил Воробьев в беседе с «Москвой 24» .

Прогнозы метеорологов указывают на снижение температуры до +14 градусов в середине июня, а также вероятность кратковременных осадков.

Воробьев утверждает, что даже такие погодные изменения не окажут критического влияния на урожай.

«Сейчас не так тепло, как хотелось бы, но это нормальная летняя погода. Никаких серьезных последствий не будет, спасать ничего не надо — урожай просто созреет чуть позже. Поэтому ложная тревога», — подчеркнул он.

По словам агронома, клубника созреет на пять дней позднее, а такие культуры, как огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, дыни и арбузы, также созреют с небольшой задержкой. «Не страшно, подождем, это небольшой промежуток времени», — прокомментировал Воробьев.

Кроме того, специалист отметил, что понижение температуры поможет защитить садовые участки от насекомых-вредителей, которые предпочитают скрываться в прохладную погоду.