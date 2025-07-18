Агроэксперт Березнюк заявил, что в сырных нарезках часто встречается кишечная палочка

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в разговоре с RT заявил, что в 95% случаев заражения кишечной палочкой виноват человеческий фактор. Бактерии могут попасть в продукты на любом этапе: от производства до магазина или ресторана.

По словам эксперта, сложно точно определить, в какой пище чаще всего встречается кишечная палочка.

«Это могут быть как мясо и мясопродукция, так и листовая зелень или готовые салаты», — пояснил специалист.

Он добавил, что бактерию нередко находят в непастеризованном молоке, а также колбасных и сырных нарезках. Березнюк посоветовал правильно обрабатывать продукты и всегда мыть руки перед едой.