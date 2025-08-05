Агроэксперт Березнюк отметил, что слишком большой плод может указывать на превышение уровня нитратов в овощах

Избыточное количество нитратов в овощах может быть опасно для здоровья человека. Об этом предупредил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с сайтом RT .

«В малых количествах нитраты безвредны. Но их чрезмерное содержание в том или ином продукте может быть опасно для здоровья и вызвать пищевые отравления», — сказал эксперт.

Как отметил специалист, без лабораторных анализов сложно определить на глаз, превышают ли нитраты допустимые нормы в овощах, однако существуют народные способы. Например, если овощ слишком больших размеров и не соответствует средневзвешенным размерам своего сорта.

Для более точных результатов можно воспользоваться нитратомером, который продается на маркетплейсах, или специальными тест-полосками, добавил Березнюк.