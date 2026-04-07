Агроэксперт Березнюк объяснил, что творожная пасха должна включать сливочное масло и сметану

Творожная пасха — это натуральный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT .

По его словам, в составе качественной пасхи — жирный однородный творог, сливочное масло, сметана или сливки, сахар и яйца. А вот растительных жиров, а также стабилизаторов и загустителей в продукте быть не должно.

Специалист отметил, что для разнообразия вкуса в десерт часто добавляют сухофрукты, изюм, цукаты, орехи и ванильный сахар. У натуральной пасхи короткий срок годности, а ее состав должен быть максимально простым.