Адвокат Трунов указал на сложности взыскания компенсации с коллеги за болезнь

Добиться компенсации от коллеги за заболевание практически невозможно из-за необходимости доказать множество фактов. При этом ответственность за безопасное рабочее пространство несет работодатель, рассказал ИА НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее юристы сообщили, что работники могут потребовать компенсацию от коллеги в случае заболевания из-за его действий или бездействия. Пострадавшие могут взыскать расходы на лечение, медикаменты, утраченный заработок и моральный ущерб. Однако, по словам Трунова, на практике это очень сложно осуществить.

«Теоретически эта история возможная, но практически она очень сложная. Чтобы взыскать ущерб, затраты на лечение, нужно доказать все элементы гражданской ответственности, противоправное поведение», — подчеркнул он.

Это включает в себя доказательство того, что коллега знал о своей болезни и вышел на работу, а также причинно-следственную связь между болезнью и контактом с ним.