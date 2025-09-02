Адвокат Стрелкова опроверг информацию, что его подзащитному стало хуже

Сообщения, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) почувствовал себя хуже в колонии — неправда. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Позднее информацию опровергло и РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что у бывшего министра обороны ДНР отнимается рука и все чаще случаются приступы стенокардии.

В январе 2024 года Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремизму. Наказание он отбывает в колонии Кирово-Чепецка. Год спустя суд отказался выпустить его условно-досрочно из-за того, что руководство колонии дало ему отрицательную характеристику.