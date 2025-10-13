Адвокат Степанова напомнила, что в список запрещенных для водителей лекарств входят свыше 200 препаратов

Адвокат Ольга Степанова напомнила сайту Lenta.ru , что после приема препаратов, влияющих на центральную нервную систему, управление транспортным средством становится опасным из-за нарушения скорости реакции, внимания и координации.

«С точки зрения права за управление транспортным средством после приема такого рода препаратов лицо может быть привлечено к административной ответственности (ст. 12.8 КоАП РФ) или даже к уголовной в случае ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 264 УК РФ)», — цитируют специалиста «Известия».

Юрист отметила, что Минздрав России запрещает управлять автомобилем после приема более 200 препаратов. Среди них — психотропные и седативные средства, противоаллергические препараты первого поколения, некоторые обезболивающие и спазмолитики, а также вещества с этиловым спиртом.