«АБН 24»: длительное нахождение в воде температурой ниже 23–24 градусов повышает риск переохлаждения

Купание в морской или хлорированной воде может вызвать неприятные симптомы: жжение, боль при мочеиспускании, частые позывы, кровь в моче и боль внизу живота. Эти признаки могут свидетельствовать о развитии цистита или уретрита, сообщил сайт «АБН 24» .

Эксперты отметили, что морская вода с высоким содержанием соли может усилить воспаление слизистой оболочки мочеполовой системы. Люди с хроническими воспалительными заболеваниями особенно подвержены таким осложнениям. Врачи рекомендовали избегать купания в морях с высокой концентрацией соли и выбирать пресные водоемы.

Дополнительным фактором риска является активация условно-патогенной микрофлоры, которая до определенного момента находилась в «спящем» состоянии. Их могут спровоцировать переохлаждение, перегрев или снижение иммунитета.

Длительное нахождение в воде температурой ниже 23–24 градусов повышает риск переохлаждения, особенно у женщин. После купания важно как можно скорее сменить мокрый купальник на сухую одежду.

Употребление острой и соленой пищи может стимулировать выведение оксалатов и фосфатов с мочой, вызывая дополнительное раздражение. Врачи также посоветовали отказаться от алкоголя во время отдыха, так как он усиливает воспалительные процессы и снижает защитные силы организма.