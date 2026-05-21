Кардиолог Гавриляк призвала в жару не выходить на улицу с 12 до 16 часов

В условиях летней жары возрастает нагрузка на сердце и сосуды, поэтому важно соблюдать простые правила, чтобы избежать ухудшения самочувствия. Главный кардиолог Минздрава ДНР Валентина Гавриляк в беседе с сайтом Lenta.ru рассказала, как защитить организм в жаркую погоду.

«В знойные дни лучше не выходить на улицу с 12 до 16 часов, а если это необходимо — находиться в тени и носить светлую одежду из натуральных тканей. Головной убор обязателен!» — привел слова доктора «Ридус».

Врач также подчеркнула, что пить лучше воду комнатной температуры, а не ледяные напитки, которые могут вызвать спазм сосудов. Оптимальный объем жидкости — до 3–3,5 литра в день. После пребывания на жаре нельзя сразу заходить под холодный кондиционер или принимать ледяной душ — это может привести к перегрузке сердца.

«Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким давлением, а также пожилым и тем, кто имеет лишний вес», — добавила Гавриляк.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье даже в самые жаркие дни.