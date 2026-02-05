«7Дней.ru»: сладкие хлопья и пирожки стоит исключить из утреннего рациона
Для поддержания бодрости и активности с утра следует избегать определенных продуктов. Подробнее рассказал «7Дней.ru».
Например, многие полагают, что сладкие хлопья и каши быстрого приготовления полезны, но на самом деле они резко увеличивают уровень сахара в крови. Вскоре после приема такой пищи уровень сахара падает, вызывая чувство голода и усталости.
Следует также ограничить потребление булочек, пирожков и белого хлеба. Эти продукты содержат быстрые углеводы, которые не приносят пользы, а вызывают ощущение тяжести и сонливость. Их регулярное употребление может повысить уровень холестерина.
Бутерброды с колбасой или сосисками, хоть и привычны, но не являются лучшим выбором для завтрака. Такие продукты содержат много соли, жира и консервантов, что создает дополнительную нагрузку на печень и почки и может повышать давление.