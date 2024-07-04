«7Дней»: при солнечных ожогах нельзя использовать сметану
Если человек получил солнечный ожог, не стоит применять для его лечения народные методы. Об этом сообщили «7Дней».
В частности, не стоит мазать поврежденный участок кожи сметаной или кефиром. Продукты, содержащие жир, затянут место липидной пленкой и усугубят состояние.
Также не стоит водить по солнечному ожогу льдом. Впоследствии это может привести к повреждению кожи и даже косметическим дефектам.
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