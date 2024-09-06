Путин в онлайн-режиме проголосовал на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн, сообщила пресс-служба Кремля. Президент напомнил, что 8 сентября в России — единый день голосования, и по его итогам в стране сформируют органы власти.

«Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно», — отметил глава государства.

В пресс-службе Кремля напомнили, что в ряде регионов голосование проходит два-три дня — с 6 или 7 сентября, решения об этом принимают избирательные комиссии. Еще в 26 субъектах можно проголосовать дистанционно.

Проходит голосование и в Московской области, оно началось 6 сентября. Явка в дистанционном формате по состоянию на 15:00 составляла 56,44%.