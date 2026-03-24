Около 260 кандидатов зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье
За две недели с момента старта регистрации участниками предварительного голосования «Единой России» в Московской области стали уже порядка 260 кандидатов. В их числе 15 действующих военнослужащих и ветеранов СВО, много молодежи до 35 лет — примерно четверть от общего числа участников.
Это люди разного возраста и профессий: представители бюджетной сферы, общественники, предприниматели. Многие впервые пробуют свои силы в политике. Лишь около трети кандидатов — действующие депутаты «Единой России» разного уровня. Такие данные озвучили в региональном оргкомитете предварительного голосования.
Сегодня, 24 марта, документы на участие в процедуре подал глава Щелкова, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков. Он планирует избираться в Госдуму.
Политическую карьеру Булгаков начал еще в 2006 году: около девяти лет работал год муниципальным депутатом Балашихи, затем два года возглавлял Котельники.
C 2020-го руководит Щелковом. За шесть неполных лет под его управлением в городе реализованы десятки социально значимых проектов, создано свыше 3000 рабочих мест, построено шесть школ, реконструировано около 30 спортивных объектов.
В случае успеха на выборах планирует уделять внимание вопросам развития инфраструктуры Восточного Подмосковья.
«Богородский, Черноголовка, Раменское — очень перспективные территории. Здесь нужны мощные инфраструктурные проекты. В том числе дорожное строительство, развязки», — отметил Андрей Булгаков.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина также подала документы для участия в предварительном голосовании. В планах на будущее парламентарий анонсировала разработку программы по благоустройству поселковых территорий.
«Жить хорошо и комфортно хотят не только жители городов, но и те, кто проживает в сельской местности. Тем более мы видим, что наше сельское хозяйство дает очень хорошие результаты», — отметила Ирина Роднина.
Среди участников предварительного голосования «Единой России» и член Общественной палаты Московской области, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов региона Инна Орлова. Она планирует избираться в Мособлдуму.