Около 260 кандидатов зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье

За две недели с момента старта регистрации участниками предварительного голосования «Единой России» в Московской области стали уже порядка 260 кандидатов. В их числе 15 действующих военнослужащих и ветеранов СВО, много молодежи до 35 лет — примерно четверть от общего числа участников.

Это люди разного возраста и профессий: представители бюджетной сферы, общественники, предприниматели. Многие впервые пробуют свои силы в политике. Лишь около трети кандидатов — действующие депутаты «Единой России» разного уровня. Такие данные озвучили в региональном оргкомитете предварительного голосования.

Сегодня, 24 марта, документы на участие в процедуре подал глава Щелкова, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков. Он планирует избираться в Госдуму.

Политическую карьеру Булгаков начал еще в 2006 году: около девяти лет работал год муниципальным депутатом Балашихи, затем два года возглавлял Котельники.

C 2020-го руководит Щелковом. За шесть неполных лет под его управлением в городе реализованы десятки социально значимых проектов, создано свыше 3000 рабочих мест, построено шесть школ, реконструировано около 30 спортивных объектов.

В случае успеха на выборах планирует уделять внимание вопросам развития инфраструктуры Восточного Подмосковья.