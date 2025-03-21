«Звезда»: Карин Кнайсль отметила, что у Сергея Лаврова феноменальная память

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль в фильме телеканала «Звезда» рассказала, что у Сергея Лаврова феноменальная память — как у мамонта.

Политик отметила, что Лавров — крайне проницательный человек.

«Про людей, которые все помнят, говорят, что у них память как у слона. А про него я бы даже сказала, что у него память как у мамонта. Все это вместе придавало ему какое-то особенное очарование», — сообщила она журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей. На своем посту он находится уже 21 год.