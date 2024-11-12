Журналист Джума заявил, что Израиль де-факто вычеркивает себя из мирового сообщества

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан показательно измельчил Устав всемирной организации в портативном шредере, тем самым как бы вычеркнув страну из мирового сообщества. Об этом заявил международный журналист Аббас Джума в эфире радио Sputnik .

Он отметил, что Израиль де-факто сам себя исключил из состава ООН. Власти страны практически называют организацию враждебной, а также объявляют врагом любого, кто осуждает их действия. Тем самым они обрывают все пути взаимодействия с мировым сообществом, добавил Джума.

Журналист также подчеркнул, что сейчас любой стремится быть протекцией Соединенных Штатов, чтобы игнорировать указы кого бы то ни было.