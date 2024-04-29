Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрелковым оружием | 360°

29 апреля 2024, 19:54
Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрелковым оружием
Губернатор Севастополя Развожаев: флот проведет тренировки со стрелковым оружием
Флот в Севастополе начал проводить учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с применением стрелкового оружия. В городе нет причин для беспокойства, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что тренировки проходят рядом с Северным и Южным молами, а также Стрелецкой и Камышовой бухтами. Флот планирует завершить учения примерно в 20:30.
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Развожаев отметил, что тренировки расчетов ППДО проводят со стрельбой из разных видов стрелкового оружия. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
На днях в Севастополе военным удалось отбить ракетную атаку на корабле. Однако от упавших осколков произошел небольшой пожар, который быстро потушили. Также над Черным морем российские бойцы сбили американские ракеты ATACMS.
Военные учения
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