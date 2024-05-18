Жертвам домашнего насилия запретят забирать заявления из полиции | 360°

Власть 18 мая 2024, 00:42 Жертвам домашнего насилия запретят забирать заявления из полиции Депутат Горячева: разрабатывается закон о запрете забирать заявление о насилии Freepik

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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который запретит жертвам домашнего насилия забирать заявление из полиции. Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат ГД Ксения Горячева.

Она заявила, что в новой инициативе предлагают внести поправки в закон «Виды уголовного преследования», чтобы изменить наказание по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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«Чтобы даже при давлении на потерпевшего „забрать“ заявление не получилось. В этом случае правоохранители будут обязаны провести расследование и наказать насильника в случае доказательства его виновности», — пояснила Горячева.

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