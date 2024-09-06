Жалоба на действия Администрации Раменского городского округа при организации и проведении торгов признана

Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно установила требование к экологическим характеристикам транспортных средств в нарушение Закона о пассажирских перевозках.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.
В МИД рассказали, что в истории с Дуровым самое отвратительное и трагикомичное
«Это что за МРТ у вас, брат? Детский?». Застрявшего в аппарате пациента спасли в Дагестане
Более полумиллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве за два часа
По прибывшим в пригород Харькова наемникам нанесли мощный удар
Захарова выступила против «дебилизации спорта»
Тренировочную эвакуацию провели в школе № 1 в Шатуре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте