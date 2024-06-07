Зампред Счетной палаты Изотова: вся работа ведомства направлена на показ социально-экономической ситуации в стране

Вся работа Счетной палаты сегодня направлена на показ реальной социально-экономической ситуации в стране. Об этом во время сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления» сообщила зампред ведомства Галина Изотова, написал RT .

Она добавила, что задача аудита заключается в том, чтобы удостовериться в законности и безошибочности принятых решений.

«Мы действительно очень нацелены на то, чтобы через рекомендации, через другие инструменты мы могли все более плотно взаимодействовать с нашими объектами проверки», — отметила Изотова.

По ее словам, все итоги работы докладываются президенту и парламенту, а в случае каких-то ошибок принимаются решения по их исправлению.