Замминистра иностранных дел России Рябков: в США каждый, кто симпатизирует нашей стране, считается маргиналом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с KP.RU заявил, что в США среди политического класса, представители которого считают РФ экзистенциальной угрозой, «друзей Москвы» практически нет. Сейчас в США любой, кто симпатизирует нашей стране, считается маргиналом, отметил политик.

«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов Америка прежде всего и мир через силу, которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — заявил Рябков.

Он добавил, что Россия всегда открыта для диалога, который будет основываться на взаимном уважении и который будет учитывать интересы каждой страны. Но учтет ли это администрация 47-го президента США Дональда Трампа, неизвестно.