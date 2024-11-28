Замминистра иностранных дел Рябков: ядерная держава не может быть побеждена

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в разговоре с RT прокомментировал призывы некоторых западных стран нанести России стратегическое поражение.

По его словам, Россию, как ядерную державу, победить невозможно. Рябков назвал эту идею «очень опасной иллюзией».

«У нас есть инструменты для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами», — сообщил чиновник.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что «США желают России стратегического поражения».