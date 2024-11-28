Замминистра иностранных дел Рябков: ядерная держава не может быть побеждена
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в разговоре с RT прокомментировал призывы некоторых западных стран нанести России стратегическое поражение.
По его словам, Россию, как ядерную державу, победить невозможно. Рябков назвал эту идею «очень опасной иллюзией».
«У нас есть инструменты для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами», — сообщил чиновник.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что «США желают России стратегического поражения».
Глава Жуковского пообещал помощь жителям пострадавшего при пожаре дома
Еще 100 трансформаторных подстанций построили в Подмосковье с начала года
В программе «Внимание! Еда!» рассказали, как покупать творог дешевле в «Магните» через СБП
Жители других регионов смогут сопровождать близких на реабилитации «Ясенках»
Почти километровый мост на Кубани уцелел после атаки ВСУ
Украинские военные вместе с техникой сдались в плен ВС России под Новомлынском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте