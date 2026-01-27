Замглавы Совета министров Крыма подала в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов снял с должности заместителя председателя Совета министров республики Светлану Маслову. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона.
Маслова сама подала в отставку, отработав на должности более пяти лет. В своем телеграм-канале Аксенов поблагодарил ее за системную, добросовестную и профессиональную работу.
Судя по тексту документа, чиновница планирует выйти на пенсию. Однако краснодарское издание «Утренний Юг» сообщило, что Маслова хочет занять должность мэра родной Анапы и считается основным претендентом.
Пост вакантен с лета, когда в отставку подал прежний глава города Василий Швец. Обязанности мэра исполняет первый заместитель Светлана Балаева, которая отказалась от повышения.