Замглавы МИД Грушко: НАТО создавалось для контроля за европейскими союзниками

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с kp.ru пояснил изначальную роль Североатлантического альянса и причины его создания. По его словам, НАТО было создано Соединенными Штатами для контроля над европейскими союзниками.

Грушко привел слова первого генерального секретаря альянса, лорд Гастингса Исмейя, который говорил, что цель НАТО состояла в том, чтобы держать русских снаружи, американцев внутри и контролировать немцев.

Дипломат подчеркнул, что концепция Североатлантического альянса осталась неизменной на протяжении многих лет. Более того, она стала даже более выраженной и привела к усилению роли альянса как инструмента влияния.