Законопроект по защите сделок при покупке квартир внесут в Госдуму до конца года

Направленный на защиту добросовестных покупателей квартир у пожилых россиян законопроект внесут с Госдуму до конца осенней сессии, которая завершится 30 декабря. Об этом 360.ru заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он пояснил, что документ находится на стадии разработки и проходит необходимые согласования,

«Предполагаем, что будет внесен в Госдуму до конца осенней парламентской сессии», — заявил Миронов.

В законопроекте он предложил проводить расчет между участниками сделки через эскроу-счета, где деньги останутся на установленный участниками соглашения срок.

«В этот период продавец может аннулировать сделку, если он был под давлением, а банки и правоохранительные органы — проверить сигналы о мошенничестве», — пояснил депутат.

Новый законопроект начали разрабатывать после увеличения числа случаев, когда продающие свои квартиры пенсионерки объявляют, что стали жертвами мошенников и через суд добиваются расторжения сделок. В результате добросовестные покупатели остаются без жилья и денег.

В понедельник, 17 ноября, стало известно, что рассматривавший такую же ситуацию в Смоленске суд приостановил рассмотрение иска пожилой женщины по возвращению проданной квартиры. Покупателем оказался участник спецоперации, который не смог присутствовать на заседании, так как находится на фронте.