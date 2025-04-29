Маневры армий стран Североатлантического договора у границ России включают сценарии захвата Калининградской области. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава российской Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что Североатлантический альянс устраивает крупнейшие военные маневры у российских рубежей второй год подряд. Войсковые подразделения стран НАТО на таких учениях отрабатывают наступление на территориях от Вильнюса и до самой Одессы.

Среди прочего, по словам Патрушева, идет активная тренировка действий по военному блокированию морских путей в Балтийском и Черном морях, а также нанесению превентивных атак по местам дислокации российских ядерных сил. Готовится НАТО и к захвату Калининградской области.

В том же интервью политик акцентировал внимание и на агрессивной риторике западных лидеров. Среди наиболее одиозных Патрушев назвал британского премьера Стармера, слова которого звучат, как считает глава Морской коллегии, в унисон с риторикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

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